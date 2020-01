Le serie su Obi-Wan Kenobi è stata sospesa (Di venerdì 24 gennaio 2020) Ewan McGregor e la regista Deborah Chow rimangono coinvolti nel progetto Disney Plus. La serie Star Wars di Disney Plus e Lucasfilm incentrata su Obi-Wan Kenobi è stata messa in stand by mentre le due case produttrici tentano di riorganizzarsi. La serie in cui avremmo visto Ewan McGregor riprendere il ruolo del famoso cavaliere Jedi, era in fase di pre-produzione. Il progetto prevedeva alla scrittura Hossein Amini e come regista Deborah Chow, che divenne la prima regista al femminile di Star Wars grazie al suo lavoro sulla vivace serie Disney Plus The Mandalorian. Le fonti dicono a THR che solo due script sono stati scritti e che la storia è diventata un problema. Lucasfilm è ora a caccia di un nuovo scrittore per scrivere la serie. Allo stesso tempo, fonti affermano che il progetto verrà riconfigurato da sei episodi a quattro. Non è chiaro quando la pre-produzione riprenderà, anche se ... nerdgate

