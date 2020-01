Per Pizzarotti “il 2020 sarà l'anno della fine del M5S. L'Emilia la accelera” (Di mercoledì 22 gennaio 2020) “A livello nazionale, se tutto è iniziato nel 2009, il 2020 potrebbe essere l'anno della fine politica dei Cinque stelle”. È il pronostico del sindaco di Parma Federico Pizzarotti sul futuro del Movimento fondato da Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio in un'intervista a La Stampa. Primo sindaco a Cinque stelle nella storia italiana e primo anche ad essere sospeso dal Movimento, da quasi otto anni primo cittadino di Parma, Pizzarotti pensa che il voto in Emilia-Romagna di domenica 26 gennaio rischia di accelerare questa prospettiva per il M5S, perché “Bonaccini rappresenta una proposta politica seria” e anche perché “il mondo delle sardine ha risvegliato un certo orgoglio di sinistra – che non vuol dire Pd - legato a tematiche e valori più che a proposte specifiche” analizza il sindaco, che aggiunge: “Questo ha determinato in una fascia di opinione pubblica demotivata e incerta un ... agi

