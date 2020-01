Demi Lovato 10 anni fa (come fosse una Simpson qualsiasi) ha previsto il futuro – ecco cosa accadrà (Di mercoledì 22 gennaio 2020) In 30 anni di vita e circa 700 episodi i Simpson hanno più volte dimostrato di prevedere il futuro e fra le tante profezie avverate impossibile non citare le più iconiche, come la presidenza degli Stati Uniti d’America di Donald Trump, il cambio sesso di Bruce Jenner (diventato Caitlyn) o Lady Gaga al SuperBowl. Adesso però – come una Simpson qualsiasi – anche Demi Lovato ha predetto una cosa che succederà nelle prossime settimane…e la riguarda pure: cantare l’inno nazionale al Super Bowl. Era infatti il 7 febbraio del 2010 quando Demi Lovato, su Twitter, scrisse “Un giorno canterò l’inno nazionale al Super Bowl, un giorno“. Detto, fatto: sarà proprio Demi Lovato, infatti, a cantare l’inno statunitense The Star-Spangled Banner sul palco del Super Bowl il prossimo 2 febbraio. Demi Lovato predicted she would sing The National Anthem ... bitchyf

