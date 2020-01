Cerveteri – Al Tgr Lazio giovedì mattina si parla di farmacie comunali (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Cerveteri – Al Tgr Lazio giovedì mattina si parla di farmacie comunali – giovedì 23 gennaio la Multiservizi Caerite sarà ospite del Tgr Lazio all’interno dell’edizione della mattina a partire dalle ore 7.30. L’amministratore unico della municipalizzata, Claudio Ricci, interverrà in diretta dagli studi romani di Saxa Rubra per parlare delle farmacie comunali e del nuovo servizio di consegna a domicilio dei farmaci anche con ricetta avviato in questi giorni su tutto il territorio di Cerveteri. La partecipazione della Multiservizi Caerite al telegiornale del Tgr Lazio conferma l’importanza e i risultati che la municipalizzata di Cerveteri sta raccogliendo negli ultimi anni, durante i quali è riuscita a risanare i bilanci e a migliorare l’efficienza dei servizi offerti alla cittadinanza. Dopo il catasto arboreo online – Cerveteri è fra i pochi ... romadailynews

