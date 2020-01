Palla di fuoco ripresa su Puerto Rico, per i residenti è uno dei segni della fine del mondo (Di domenica 19 gennaio 2020) Il fenomeno celestiale fiammeggiante è stato avvistato a Puerto Rico, i cui abitanti hanno interpretato la sfera luminosa luminosa come un “cattivo presagio” e “qualcosa di catastrofico”. Una sfera infuocata simile a una meteora è stata avvistata sfrecciare nel cielo a Puerto Rico dopo una serie di potenti terremoti. L’insolito fenomeno celeste è stato marchiato … L'articolo Palla di fuoco ripresa su Puerto Rico, per i residenti è uno dei segni della fine del mondo NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

RoccoVacatello : Grosso meteorite su Porto Rico Venerdì 17 gennaio 2020 un grosso meteorite ha attraversato il cielo di Porto Rico… - eeealoora : Il mio vicino ha Vasco Rossi sparato a palla penso che dovrei dare fuoco alla casa - NotizieIN : Astronomi scoprono da dove proviene la Palla di Fuoco apparsa in Giappone -