‘C’è Posta per te’, la notizia arriva ora. Maria De Filippi può festeggiare (Di domenica 19 gennaio 2020) Se gli ascolti di venerdì hanno riservato il primo posto in classifica per Milly Carlucci, quelli di ieri 18 gennaio 2020 hanno confermato un’altra regina della tv: C’è Posta per te si riqualifica nuovamente come il programma più seguito dagli italiani. La puntata ha visto un ospite davvero speciale, ovvero Cam Yaman l’attore turco, protagonista di Bitter Sweet, accolto da un coro del pubblico femminile letteralmente impazzito: “sei bellissimo”. Se C’è Posta Per Te riguadagna qualche punto in più, non si può dire che la sfida con Tu sì que vales si concluda così. Per il sabato sera degli italiani, o meglio, per gli italiani che decidono di rimanere al caldo e in casa, C’è Posta Per Te è il pragramma giusto: 5.914.000 di spettatori, pari a uno share del 30.88%. Lo share è cresciuto di poco, infatti la prima puntata aveva segnato il 30.2%. La sfida è ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

