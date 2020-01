Can Yaman a ‘C’è Posta per te’: qualcosa va storto durante la sorpresa (Di domenica 19 gennaio 2020) Questo articolo Can Yaman a ‘C’è Posta per te’: qualcosa va storto durante la sorpresa è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Can Yaman è stato il grande ospite della puntata odierna di ‘C’è Posta per te’. qualcosa però non sembra aver funzionato a dovere. Il noto attore turco Can Yaman è stato l’ospite internazionale della puntata di oggi di ‘C’è Posta per te’, trasmissione in onda su Canale 5 e condotta da Maria De Filippi. Il … Leggi la notizia su youmovies

uominiedonne : Abbiamo una regalo per tutti voi che siamo sicuri vi piacerà moltissimo! ?? Questa sera tutti sintonizzati alle 21.1… - trash_italiano : Sono quasi certo che le fan di Can Yaman siano più potenti delle bimbe di Giulia De Lellis. #cepostaperte - QuiMediaset_it : A #CePostaPerTe ospiti #CanYaman e #MaraVenier Domani, in prima serata su #Canale5 @CePostaPerTeOff… -