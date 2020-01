Sì al Taser, Le Forze dell’Ordine Potranno da Ora Utilizzare La Pistola Elettrica (Di venerdì 17 gennaio 2020) Via libera all’uso del Taser per polizia, carabinieri e guardia di finanza. Ora che la sperimentazione è andata a buon fine, il Consiglio dei Ministri ne approverà il regolamento. Per avere il permesso definitivo bisognerà che il Consiglio di Stato esprima la sua opinione. L’uso sperimentale della Pistola Elettrica si è avuto in 12 città, ma se il suo uso verrà approvato riguarderà tutta Italia. Ad addestrare le Forze dell’Ordine che lo hanno testato sono state persone abilitate dalle aziende produttrici dell’arma. Chiaramente l’uso del Taser è regolamentato da regole precise: va tenuto ad una distanza che va dai tre ai sette metri e “va mostrato senza esser impugnato per far desistere il soggetto dalla condotta in atto”. Solo se il criminale non desiste si può sparare, tenendo però presente “per quanto possibile il contesto dell’intervento e i rischi associati con la caduta ... Leggi la notizia su youreduaction

