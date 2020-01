Porlezza, uomo di 45 anni arrestato: per anni avrebbe abusato di moglie e figlia (Di venerdì 17 gennaio 2020) Un uomo di 45 anni è stato arrestato a Porlezza, nel Comasco, con l'accusa di aver abusato della compagna e della figlia di quest'ultima per diversi anni. L'uomo è finito in manette: le indagini sono state avviate dopo la denuncia delle vittime .Oltre all'abuso fisico si parla anche di ingiurie e umiliazioni di natura psicologica, perpetrate per tanti anni dal 45enne. Leggi la notizia su fanpage

