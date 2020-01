Klopp: «Abbiamo più nemici naturali di altri club» – VIDEO (Di venerdì 17 gennaio 2020) Klopp ha presentato il big match di domenica Liverpool – Manchester United: «Si tratta di una gara molto, molto importante» In conferenza stampa Jurgen Klopp ha parlato di Liverpool – Manchester United, big match di Premier League nonostante i 27 punti di differenza tra le due squadre. L’allenatore dei Reds non sottovaluta gli avversari, posizionati attualmente al quinto posto. «La prossima partita è molto importante, di sicuro la più importante del week-end. Ed è così che intendiamo affrontarla». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

napolista : Coppa d’Africa 2021 spostata a gennaio. Klopp: “E’ una catastrofe” L’edizione del 2021 non si giocherà d’estate e i… - flashpoke : RT @DanVMor: Come ormai da tradizione abbiamo raccolto i 40 giovani che quest’anno terremo d’occhio con particolare attenzione. Questa è la… - e_batta : RT @DanVMor: Come ormai da tradizione abbiamo raccolto i 40 giovani che quest’anno terremo d’occhio con particolare attenzione. Questa è la… -