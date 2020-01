Via libera alla cannabis a tavola: dai biscotti all’olio, l’elenco dei prodotti consentiti (Di giovedì 16 gennaio 2020) La Coldiretti ha annunciato la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto del ministero della Salute che fissa i limiti massimi di tetraidrocannabinolo (Thc) negli alimenti, dai biscotti al pane, dall'olio a taralli: "Risposte alle centinaia di aziende agricole che hanno investito nella coltivazione di questo tipo di pianta. I terreni coltivati in Italia in cinque anni sono aumentati di dieci volte". Leggi la notizia su fanpage

