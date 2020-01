Nuovo Governo, nuove tasse sul gioco (Di giovedì 16 gennaio 2020) In tempi di manovra lo Stato è sempre a caccia di risorse per coprire le spese correnti e non, tra le quali il costo degli interessi sul debito pubblico. Ormai da anni siamo abituati a vedere aumentare qualsiasi tipo di tassa, oppure a vederne spuntare di nuove dal nulla. Questa volta, l’intervento sarà a tenaglia, perché l’aumento del prelievo fiscale non riguarderà solamente i concessionari di gioco. Lo studio della società specializzata RichSlots.it ha analizzato che per i concessionari di gioco ci sarà un aumento del PREU, che ridurrà al 65% il payout delle VLT (al momento si aggira intorno al 69%). Per i giocatori invece una bella tassa sulla fortuna aumenterà il prelievo dal 12% attuale al 20% su tutte le vincite a partire dai 200 euro in su. Le novità entreranno in vigore dal 15 Gennaio 2020. Per la sola tassa sulla fortuna, la stima di incasso per l’erario si aggira sui 308 ... Leggi la notizia su notizie

