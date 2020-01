F24, l’obbligo dei canali telematici per tutti (Di giovedì 16 gennaio 2020) Da oggi scatta l’obbligo generalizzato di utilizzo dei canali telematici per la presentazione dei modelli «F24» anche per i non titolari di partita Iva e per il recupero dei crediti tipici dei sostituti d’imposta. Scrive Italia oggi che restano legittimi dubbi, però, sulla disciplina sanzionatoria applicabile, in caso d’invio della delega con l’home banking. Il comma 2, dell’art. 3 del dl 124/2019, convertito con modifi cazioni nella legge 157/2009 ha introdotto alcune modifi che al comma 49-bis, dell’art. 37 del dl 223/2006, convertito nella legge 248/2006, al fi ne di estendere l’obbligo di utilizzazione dei canali telematici, messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, per la presentazione delle deleghe modello «F24» contenenti compensazioni. l’obbligo, ricorrente dal 27 dicembre scorso ma in pratica applicabile dall’1/01/2020, come da risposta fornita nell’ambito del recente ... Leggi la notizia su nextquotidiano

