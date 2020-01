VIDEO Fiorentina-Atalanta 2-1 Highlights: gol e sintesi Coppa Italia. Decide la rete di Lirola in 10 contro 11 (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Negli ottavi di finale della Coppa Italia di calcio la Fiorentina elimina l’Atalanta per 2-0 grazie alla rete di Pol Lirola al minuto 84, quando i viola erano in 10 contro 11 per l’espulsione di Pezzella. I toscani erano passati in vantaggio con il gol di Cutrone al minuto 11, momentaneo pari di Ilicic al 67′. Highlights Fiorentina-Atalanta 2-1 IL GOL DEL VANTAGGIO DI CUTRONE Fiorentina – Atalanta (1 – 0) Goal di @PatrickCutroITA #Goal #FiorentinaAtalanta #CoppaItalia pic.twitter.com/zNI0hssak7 — Highlight Goal Italia (@goal Italia) January 15, 2020 IL PAREGGIO DI ILICIC Fiorentina – Atalanta (1-1) #Goal di #Iličić #FiorentinaAtalanta #CoppaItalia pic.twitter.com/t9otvckMsP — Highlight Goal Italia (@goal Italia) January 15, 2020 IL GOL VITTORIA DI LIROLA Pol Lirola 2-1 ! #FiorentinaAtalanta ... Leggi la notizia su oasport

