Napoli, il tweet è ‘delirante’. E i tifosi si divertono: “Enterogermina a full pecche stan facenn caca” [FOTO] (Di martedì 14 gennaio 2020) Tra poco il Napoli scenderà in campo per gli ottavi di Coppa Italia contro il Perugia. Non sarà della partita il difensore Luperto. La notizia è arrivata direttamente dalla società, che ha deciso tempi e modi per comunicarlo in maniera abbastanza insolita: “Sebastiano Luperto è a casa con l’influenza”, si legge nel tweet del profilo ufficiale azzurro. Così, dal nulla. Un tweet un po’ particolare e che per questo motivo ha scatenato l’ironia dei tifosi sui social. I commenti al post, infatti, sono tutti da leggere. Caccia alla battuta migliore per “prendere in giro” lo stesso profilo e anche il calciatore. Tra le risposte, spunta anche quella del profilo ufficiale Twitter del Pescara: “C’è l’influenza in giro. Poi con questo tempo non si capisce più nulla”, scrivono i biancazzurri. In alto la FOTOGALLERY con i messaggi ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

