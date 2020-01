Morto Giovanni Custodero, l’addio della fidanzata: “Devi reggermi tu” (Di martedì 14 gennaio 2020) È stato per tutti un grande esempio. Esempio di vita, di forza, di entusiasmo, di energia elevata all’ennesima potenza. Un inno alla vita, contro tutti e contro tutto. Persino contro quel sarcoma osseo che alla fine lo ha stremato, non lasciandogli scampo. Non è riuscito a vincere nella perfida e meschina lotta contro il cancro. Ma ha offerto a ciascuno di noi il miglior insegnamento: amare profondamente, fino a soffocare. Amare la vita, il tempo, le persone a noi care. È Morto Giovanni Custodero, ma la sua presenza, la sua determinazione, il suo affetto e quell’instancabile sorriso stampato sul suo volto non avranno fine. L’addio della fidanzata ha fatto commuovere l’Italia intera. Morto Giovanni Custodero, le parole della fidanzata Ha combattuto con tutte le sue forze, ma in soli 24 mesi la malattia l’ha costretto all’amputazione della gamba sinistra, a sedute ... Leggi la notizia su notizie

