La moglie di Salvo Veneziano da Barbara D’Urso: “Ha peccato di ingenuità, parlava per metafore” (Di lunedì 13 gennaio 2020) Giusy Merendino, la moglie di Salvo Veneziano, è stata ospite della puntata di Pomeriggio Cinque dove è intervenuta per difendere il marito sommerso dalle critiche per i commenti sessisti rivolte a Elisa De Panicis e Paola Di Benedetto. Gli autori del Grande Fratello, nel frattempo, hanno chiesto che il gieffino fosse squalificato. Leggi la notizia su tv.fanpage

Roccotuo : @pomeriggio5 @carmelitadurso La D'Urso fa la morale a Salvo, dopo che in quella trasmissione hanno partecipato i pe… - gaetano_barbati : Meglio un Salvo Veneziano che a parole sbaglia ma nei fatti rispetta e ama la moglie da una vita e cresce i figli,… - JulienneEmy : Salvo ha toppato alla grande. Una maleducazione, una superficialità ed una volgarità che mi hanno dato fastidio. S… -