Antonella Elia in crisi al GF VIP 4: ci pensa Barbara Alberti a consolarla (Di domenica 12 gennaio 2020) Giornata difficile per Antonella Elia che ha avuto un momento di sconforto oggi. Chi ha seguito la diretta del Grande Fratello VIP 4 nella giornata del 12 gennaio 2020, si è accorto di un malessere dell’Elia. Antonella si è sfogata con i suoi nuovi amici parlando di un momento difficile della sua vita ma ha trovato conforto, successivamente, tra le braccia di Barbara Alberti che ha cercato di farle capire che non deve essere depressa e deve andare avanti perchè ha molto da dire e tanto da fare nella casa. Non stavamo seguendo la diretta nel momento in cui l’Elia ha avuto questo sfogo con i compagni ma pare che Antonella abbia parlato della morte dei suoi genitori, una sofferenza che ancora si porta dentro anche perchè pare che ci sia anche altro. La compagna del padre, dopo la morte dell’uomo pare non abbia voluto vederla. Almeno questo si capisce dalle poche parole ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

