Tempesta d’amore anticipazioni: trame puntate 12-18 gennaio 2020 (Di sabato 11 gennaio 2020) anticipazioni Tempesta d’amore, trame prossima settimana: Robert in crisi Il ritorno di Christoph dalla Thailandia allontanerà di nuovo Eva e Robert a Tempesta d’amore. La coppia lavorerà insieme per la presentazione di un libro di cucina e inizierà a ripensare ai vecchi tempi. I due coniugi ritroveranno l’intimità persa durante una serata, presto però Eva inizierà ad essere distante e Robert capirà che il motivo è il ritorno di Christoph. Nelle puntate della prossima settimana di Tempesta d’amore, Valentina si renderà conto della sofferenza provata dai suoi genitori e troverà un modo per aiutarli a riavvicinarsi. Intanto Fabien rischierà la vita e chiamerà Michael mentre è in diretta in radio. Il medico crederà che il figlio gli stia facendo uno scherzo e prenderà sottogamba la situazione a Tempesta d’amore. Intanto il rapporto tra Denise e Christoph si ... Leggi la notizia su lanostratv

