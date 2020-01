“Non si è pentito”. I giudici dicono no all’uomo che ancora spaventa Roma (Di sabato 11 gennaio 2020) I giudici della Corte d’Appello di Roma hanno bocciato la richiesta degli avvocati Placanica e Tagliaferri. No ai domiciliari per Massimo Carminati. Il ‘nero’ Massimo Carminati resta in carcere. La motivazione è la stessa data a Giovanni Brusca in un altro processo: “Non si è pentito per niente“. E pensare che tutti gli altri … L'articolo “Non si è pentito”. I giudici dicono no all’uomo che ancora spaventa Roma proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

