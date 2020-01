LIVE Spagna-Australia, Atp Cup 2020 in DIRETTA: Kyrgios-Bautista 0-3, più tardi Nadal contro De Minaur (Di sabato 11 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-40 Eccezionale dritto vincente in lungolinea di Bautista che lascia di sasso il rivale. 15-30 Prima centrale vincente per Kyrgios. 0-30 Ancora dominante in avanzamento il nativo di Camberra che spreca con il dritto a rete. 0-15 Spinge bene Kyrgios con la seconda ma poi stecca il rovescio. 0-3 Ace di Bautista a chiudere il turno in battuta. 40-15 Rovescio di Bautista fermato dal nastro. 40-0 Prima vincente di Bautista. 30-0 Meraviglioso cross con il dritto dello spagnolo, applaude anche l’avversario! 15-0 Discesa a rete puntuale di Bautista che si viene a prendere il punto. 0-2 Sbaglia malamente un passante di rovescio piuttosto semplice Kyrgios, subito un break iberico. 30-40 Slice in recupero di Kyrgios in corridoio. 30-30 Clamorosa risposta di Bautista che sorprende l’Australiano. 30-15 Serve and volley di Kyrgios punito ... Leggi la notizia su oasport

zazoomnews : LIVE Spagna-Australia Atp Cup 2020 in DIRETTA: ostacolo De Minaur tra Nadal e la finale - #Spagna-Australia… - zazoomblog : LIVE Spagna-Australia Atp Cup 2020 in DIRETTA: ostacolo De Minaur tra Nadal e la finale - #Spagna-Australia… - infoitsport : LIVE Sport, DIRETTA 10 gennaio: Alonso sesto alla Dakar, Spagna e Serbia in finale alla ATP. Fourcade mattatore a O… -