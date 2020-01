Pioli: “Ibrahimovic può partire titolare in Cagliari-Milan, è molto motivato” (Di venerdì 10 gennaio 2020) Zlatan Ibrahimovic partirà o meno titolare in Cagliari-Milan, anticipo delle 15 del sabato della 19a giornata di Serie A? Stefano Pioli nella conferenza stampa della vigilia del match ha aperto alla possibile titolarità dello svedese che pur non avendo nelle gambe i 90' sta bene ed è molto motivato. Inevitabile anche una battuta sul mercato e sulle voci relative ad un possibile addio di Piatek, già nella finestra di trattative invernale. Leggi la notizia su fanpage

AntoVitiello : #Pioli in conferenza: '#Ibrahimovic ha dato una svolta all'ambiente. È un professionista fantastico, oggi è stato l… - dhuneoh : RT @GnocchiGene: Milan. Ibra ha deciso di alloggiare in hotel:' È più comodo, tutti i giorni Pioli cambia le lenzuola e mi rifà il letto '.… - calciomercatoit : ??? #CagliariMilan - Da #Ibrahimovic alle situazioni di #Paqueta, #Suso e #Leao: la conferenza di #Pioli -