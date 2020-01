L’ultimo sondaggio SWG sull’Emilia-Romagna (Di venerdì 10 gennaio 2020) L’ultimo sondaggio SWG sull’Emilia-Romagna prima del silenzio imposto dalla legge elettorale dà ancora in vantaggio di poco Stefano Bonaccini su Lucia Borgonzoni in quella che si delinea come una battaglia all’ultimo voto. Nella quale il fattore territoriale e quello demografico sono molto importanti, visto che a preferire il candidato uscente sono i giovani e gli ultra-64enni, mentre nella fascia d’età tra i 35 e i 54 anni a prevalere è la Borgonzoni; ancora valida anche la distinzione tra città e provincia, visto che nei grandi centri vince Bonaccini e nei piccoli Borgonzoni. Un altro dato interessante, sottolineato oggi dal Sole 24 Ore, è che la lista Bonaccini veleggia tra l’11,5 e il 13,5%, dimostrando la forza del candidato. La lista della candidata leghista Borgonzoni invece non va oltre il 4,5 per cento. Sondaggi SWG Emilia-Romagna (Il Sole 24 Ore, 10 ... Leggi la notizia su nextquotidiano

news_confusenet : L’ultimo sondaggio prima delle elezioni in Emilia Romagna - andrea_pecchia : Per l'ultimo sondaggio Swg @TgLa7 #Bonaccini è avanti 45%-49% sulla #Borgonzoni mentre fra le liste è avanti il cdx… - ivan71439634 : RT @calandriniLT: ?? @GiorgiaMeloni sempre più su! Secondo l'ultimo sondaggio Ixè è lei la leader con più fiducia nel centrodestra ?? #Giorg… -