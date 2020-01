Le prime pagine sportive di oggi, venerdì 10 gennaio (Di venerdì 10 gennaio 2020) La Gazzetta dello Sport apre l’edizione di oggi, venerdì 10 gennaio, con un approfondimento sulle presunte trattative di calciomercato che riguardano l’Inter. Dopo Ashley Young del Manchester United, il cui arrivo viene dato per certo, la società nerazzurra avrebbe avviato una trattativa con il Milan per uno scambio Kessie-Politano. Sarebbe inoltre ancora vivo l’interesse per Olivier Giroud, in scadenza di contratto a giugno. A proposito del Milan la Gazzetta suggerisce oggi in prima pagina l’ipotesi di un clamoroso ritorno di Massimiliano Allegri nel ruolo di allenatore e manager a partire dalla prossima stagione. I quotidiani sportivi di oggi contengono anche riferimenti alla prossima giornata di campionato, ossia l’ultima del girone di andata. Il Corriere dello Sport ricorda che dallo stadio Olimpico passeranno nello stesso turno sia il Napoli, ... Leggi la notizia su ilveggente

RaiNews : Le prime in edicola oggi - azzurra107 : Buona Giornata ecco le prime pagine dei quotidiani Italiani 10/01/2020 -------------------------------- - Pensierisparsi1 : Le prime pagine di oggi -