Sicurezza Ponte San Nicola, il Ministero invita la Regione a stanziare 2,5 milioni (Di giovedì 9 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoA seguito della nota inviata dal sindaco di Benevento, Clemente Mastella, al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, e delle successive interlocuzioni avute con il Ministero relativamente alle criticità del Ponte Morandi sul torrente San Nicola, il capo di gabinetto del Ministero, Alberto Stancanelli, ha inviato stamani una nota alla presidenza della Giunta Regionale per invitare la Regione a valutare la possibilità di una rimodulazione delle risorse finanziarie contenute all'interno del Patto Territoriale FSC 2014/2020 (delibera CIPE n. 26/2016) al fine di destinare la somma di 2,5 milioni di euro per gli urgenti interventi di messa in Sicurezza dell'importante infrastruttura.

