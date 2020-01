Sondaggi politici, Lega di Salvini perde colpi: è ancora primo partito ma è sotto la soglia del 30% (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Secondo l'ultimo Sondaggio Ixè, realizzato per la trasmissione Carta Bianca, in onda sui Rai3 intervistando un campione di elettori nei giorni compresi tra il 3 e il 7 gennaio, la Lega di Matteo Salvini è in leggera difficoltà, e non riesce a sfondare la soglia del 30%, scendendo al 29,5%. Il Carroccio rimane comunque primo partito, seguito da Pd e M5s. Leggi la notizia su fanpage

