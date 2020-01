Canada, sparatoria ad Ottawa. La polizia: “Un morto e tre feriti gravi” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) La sparatoria sarebbe avvenuta in mattina nella zona di Gilmour Street. L'area si trova a circa un chilometro a sud di Parliament Hill. Almeno quattro persone sono state trasportate in ospedale con lesioni "gravi", uno di loro è poi deceduto. La persona che ha aperto il fuoco non sarebbe "più attiva", ha comunicato la polizia. Leggi la notizia su fanpage

