Autostrade: Cna- Fita, in Veneto aumento pedaggi solo da Cav (Di martedì 7 gennaio 2020) Venezia, 7 gen. (Adnkronos) – pedaggi autostradali, in Veneto aumenta solo la Cav. La società Concessioni Autostradali Venete, con l’inizio del nuovo anno, ha aumentato la tariffa del tratto autostradale del Passante che da Mestre arriva a Padova dell’1,20 per cento. ‘Il Ministero dei Trasporti ‘ dichiara Sergio Barsacchi, segretario Cna Fita del Veneto – ha autorizzato l’aumento sulle tratte di quattro società autostradali, mentre Il Decreto Milleproroghe ha ‘sospeso” l’aumento per l’intera rete di Autostrade per l’Italia, la più estesa in Italia, e per altre concessionarie. In pratica, nel 95% dell’intera rete autostradale non ci saranno aumenti, anzi per le Autostrade A24 e A15, gestite da Strade dei Parchi, l’aumento è sospeso fino al 31 ottobre 2021. Di questo non possiamo che essere ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

