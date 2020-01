Brad Pitt ai Golden Globes: la ex Jennifer Aniston lo “fulmina” – VIDEO (Di lunedì 6 gennaio 2020) Gli sguardi di Jennifer Aniston mentre il suo ex Brad Pitt parlava ai Golden Globes hanno fatto impazzire il web. Ecco cosa c’è dietro. Brad Pitt aveva deciso di andare da solo ai Golden Globes della notte scorsa con l’esplicita volontà di alimentare pettegolezzi. E invece sul web non si fa che parlare di lui … L'articolo Brad Pitt ai Golden Globes: la ex Jennifer Aniston lo “fulmina” – VIDEO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

team_world : “Comunque, io ti avrei fatto un po’ di spazio sulla zattera” -Brad Pitt a Leonardo DiCaprio, #GoldenGlobes 2020 Ec… - vogue_italia : Buongiorno! Lustratevi gli occhi con Brad Pitt, Leonardo DiCaprio e tutti i protagonisti del red carpet dei Golden… - _moonljght : RT @swanvrose: il discorso di brad pitt e il modo in cui ringrazia leo, sono due cuoricini, la reference al titanic poi piango #GoldenGlobe… -