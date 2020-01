Gli arrestano zio, ragazzino passa il Natale con la famiglia di un poliziotto (Di domenica 5 gennaio 2020) Per il tredicenne moldavo doni acquistati con una colletta della polizia di frontiera dell’aeroporto di Fiumicino Leggi la notizia su lastampa

LaStampa : Gli arrestano zio, ragazzino passa il Natale con la famiglia di un poliziotto - utini19 : RT @utini19: Quello che emerge in modo inequivocabile è che più gli arrestano più gli indagano per corruzione anche elementi di spicco come… - antonio63904414 : @Thor6010 @annasagittario2 @Pagbarbara @matteosalvinimi @BorgonzoniPres Beati voi leghisti che non capite un cazzo.… -