È morto suicida Franco Ciani, autore e cantante ex marito di Anna Oxa (Di domenica 5 gennaio 2020) Addio a Franco Ciani, musicista, cantante e autore, morto suicida a 62 anni. L’uomo, ex marito di Anna Oxa, si è tolto la vita. Da tempo aveva problemi economici e professionali. È morto suicida a sessantadue anni Franco Ciani, noto cantante e autore. L’uomo, che fu sposato con Anna Oxa, è morto nella giornata di venerdì. Stando a quanto emerso si sarebbe tolto la vita. morto Franco Ciani Il corpo di Ciani è stato trovato dal personale dell’albergo di Fidenza nel quale il musicista alloggiava. I dati raccolti dagli inquirenti non sembrano lasciare dubbi sull’ipotesi del suicidio volontario. Prima di togliersi la vita con un sacchetto di plastica sulla testa, l’artista ha cambiato la propria immagine del profilo di WhatsApp mettendo l’immagine di un angelo. Inoltre Franco Ciani ha lasciato un biglietto destinato al suo impresario. Fonte ... Leggi la notizia su newsmondo

