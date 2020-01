Cats: la testimonianza di chi l’ha visto sotto l’effetto di funghi allucinogeni (Di lunedì 6 gennaio 2020) Uno spettatore che ha visto Cats sotto l'effetto di funghi allucinogeni si è raccontato su Twitter e in un'intervista. Uno spettatore che ha visto il film Cats sotto l'effetto di funghi allucinogeni si è raccontato su Twitter e in un'intervista. Si tratta di Rob Sheridan, noto artista e autore di fumetti, che ha descritto sui social la propria esperienza e poi ha accettato di farsi intervistare dal sito Birth.Movies.Death. Ha esordito spiegando il motivo di questa scelta: "Come conoscitore di film brutti, appena è uscito il trailer sapevo che avrei dovuto vederlo in sala mentre ero strafatto." Ha poi precisato una cosa importante: "Non avevo mai visto un film sotto l'effetto dei funghi, e non credo che lo rifarò." ... Leggi la notizia su movieplayer

