Licenziato, incontra il datore di lavoro e lo picchia (Di sabato 4 gennaio 2020) Avviene in un ristorante a Torino: oltre alle botte, anche il tentativo di furto. L’autore del gesto è stato arrestato. Perde il lavoro, incontra il suo ex capo, lo picchia e prova a derubarlo. La vicenda si svolge a Torino, in via Bellezia. Un uomo, 41 anni, entra in un ristorante con un gruppo di … L'articolo Licenziato, incontra il datore di lavoro e lo picchia proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

