Gli incendi in Australia hanno causato la morte di mezzo miliardo di animali, e nessuno ne parla (Di venerdì 3 gennaio 2020) Gli incendi in Australia hanno causato la morte di mezzo miliardo di animali Da mesi ormai l’Australia è devastata da violenti incendi che hanno tracciato un bilancio devastante: 18 persone sono morte e quasi 500 milioni di animali sono rimasti uccisi. Mammiferi, uccelli e rettili sarebbero morti, da settembre ad oggi, a causa dei roghi enormi che continuano a bruciare ettari ed ettari del Paese, secondo la stima fatta da un gruppo di esperti dell’Università di Sydney. Fra questi 8mila koala, solo nella zona nord del Nuovo galles del Sud: un terzo della colonia totale in quell’area. Il koala è uno degli animali simbolo della nazione, che per natura non riesce a muoversi molto velocemente e non ha scampo con fiamme così feroci. Non solo animali. I roghi fino ad oggi hanno distrutto oltre 4 milioni di ettari di foreste in cinque diversi Stati dell’Australia, ... Leggi la notizia su tpi

