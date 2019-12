Il San Paolo sarà più sicuro | regolamento d’uso obbligatorio per legge

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Il Sanha un sistema di video-sorveglianza all’avanguardia, rendendo lo stadio piùIl San, nelle ultime gare, non ha visto la presenza dei gruppi organizzati e la squadra non ha avuto il solito sostegno, giocando in un clima surreale. La mancanza del tifo è in segno di protesta per il nuovod’uso. A dicembre sono stati emessi Daspo nei confronti di 4 persone condannate per reati gravi e nelle ultime 4 gare sono state disposte 55 sanzioni per occupazioni vie di fuga e scale di emergenza, possesso stupefacenti, essersi arrampicati sulle balaustre e mancata corrispondenza dei dati anagrafici sui biglietti. Alessandro Formisano, l’head of operations della Ssc Napoli, ha parlato di questo ed altro al quotidiano Il Mattino: “Nulla di nuovo, il nostro club applica, come tutte le squadre, gli obblighi diprevisti per gli stadi ...

matteosalvinimi : A Voi e a tutti i Vostri cari i miei auguri per un Buon SANTO NATALE, di vero cuore! ? 'L'Europa o è Cristiana o n… - sscnapoli : ?? Tutti gli appuntamenti del Napoli nel mese di gennaio ???? - antonioilbarone : @sscnapoli volete far rispettare le regole al San Paolo?okk va benissimo iniziate dal varco abbonati e dagli stewar… -