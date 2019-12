Pensioni ultima ora | Quota 100 | Conte indica la strada della riforma

Leggi la notizia su termometropolitico

(Di domenica 29 dicembre 2019)ora,100:laora – Sabato 28 dicembre 2019 il presidente del consiglio in carica Giuseppeha tenuto la conferenza stampa di fine anno, organizzata a Villa Madama dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti in collaborazione con l’AssociazioneStampa Parlamentare, per fare il puntosituazione sull’anno trascorso sul piano politico ed istituzionale.ora,100 e41 Tra i tantissimi temi affrontati non è mancato un passaggio sul tema previdenziale. Proprio l’introduzione di100 è stato uno degli elementi caratterizzanti, dal punto di vista delle azioni intraprese, dell’anno che volge al termine. Inizialmente, dopo l’ok a100 – misura temporanea e valida per il triennio 2019-2021 – l’allora ...

JazzGiacinto : RT @zazoomnews: Pensioni ultima ora: reversibilità e assegno invalidità i tagli da gennaio - #Pensioni #ultima #reversibilità https://t.c… - liberodire : RT @vsnute: @VeroDeRomanis Visto l'effetto dell'ultima cura di #Monti con l'#IMU (+13% debito/PIL in due annu), la competenza impone di ins… -