Catania | l’ammissione di Lo Monaco | «Giocatori a conoscenza di tutto»

(Di domenica 29 dicembre 2019), l’amministratore delegato Loammette: «della situazione da tempo, ci sono debiti pazzeschi» Ilè piombato in un grande caos, con la dirigenza che ha comunicato aidi cercare una nuova sistemazione. Ai microfoni di Radio Sportiva, l’amministratore delegato Loha confessato: «Isono al corrente della situazione da 1-2 mesi. Ilnon è più in grado di sorreggerla, i debiti sono a livelli pazzeschi. In questi anni non abbiamo avuto un punto di penalizzazione, significa che con gli stipendi siamo a posto. Abbiamo solo voluto ricordare ai calciatori quale sia la situazione invitandoli a trovare altre soluzioni». Leggi su Calcionews24.com

