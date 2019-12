Ibrahimović al Milan | è ufficiale

Leggi la notizia su gqitalia

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Zlatan Ibrahimović a GQ lo aveva detto chiaramente: «Andrò in una squadra che deve vincere di nuovo, che deve rinnovare la propria storia, che è in cerca di una sfida contro tutti. Ci vediamo presto in Italia». Questa squadra è il. Finalmente il rebus sul suo futuro è arrivato alla conclusione: l'uomo copertina della Christmas Issue di GQ Italia ha sciolto le riserve e ha detto sì. Dal 30 dicembre sarà a disposizione di Pioli per iniziare la sua seconda vita in rossonero. Cover IbraL'uomo copertina della Christmas Issue di GQ: Zlatan IbrahimovicNelle ultime settimane l'attesa era cresciuta a dismisura, ma i tentennamenti dello svedese e la sua voglia di trascorrere il Natale in famiglia avevano fatto sorgere qualche dubbio («Più passano i giorni e più diventa difficile» aveva detto Maldini dieci ...

