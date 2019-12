Avengers | Infinity War | il look alternativo di Thanos svelato in un concept art

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Un nuovoart mostra una versione alternativa di, il villain diWar intepretato da Josh Brolin, apparso anche nell'ultimo capitolo della saga Marvel. Un designdiè stato rivelato grazie a un nuovoart, che mostra il personaggio interpretato da Josh Brolin inWar e: Endgame con un aspetto leggermente differente da quello che conosciamo. Josh Brolin ha avuto modo di brillare nel ruolo diinWar, dove abbiamo scoperto per la prima volta le sue intenzioni e, soprattutto, il design minimalista scelto per rappresentarlo. In questa nuovaart, diffusa dall'artista Jared S.Marantz, nel qualeindossa un elmetto e un'armatura molto simile a quella vista in: Endgame.: Endgame, l'analisi delle ...

