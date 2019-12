Mourinho | «Odio il razzismo nella società e nel calcio» – VIDEO

Leggi la notizia su calcionews24

(Di martedì 24 dicembre 2019) Josèha parlato in conferenza stampa della piaganelinglese –Josèha parlato in conferenza stampa dei cori razzisti piovuti all’indirizzo di Rudiger durante Tottenham-Chelsea. Questo il commento dello Special One sul caso che sta facendo discutere Oltemanica. «Ero concentrato sulla partita e troppo lontano da dove sarebbe successo questo epis. Ho poco da dire a parte che mi rattrista.ile nel. Sono deluso che questi episodi accasano ancora oggi» Leggi sunews24.com

passione_inter : VIDEO - Mourinho: 'Odio il razzismo nella società e nel calcio' - - superboss3 : @NicolaCavalier2 @LFC Ahah, io tifo Chelsea, anche se adesso la squadra, perso quel po’ di ‘italianità’ che aveva,… - Vitomasel : Stanno riservando a Conte lo stesso trattamento di odio e ostracismo versato contro Mourinho. Per Conte può finire… -