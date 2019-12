Terremoto in Canada | scossa di magnitudo 6 1 nella Columbia Britannica

Leggi la notizia su notizie

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Paura in, dove unadidi6.1 gradi della scala Richter è stata registrata alle 12:44 del mattino (ora locale) di lunedì 23 dicembre. Stando ai dati raccolti dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il sisma è stato rilevato a circa 100 chilometri a nord ovest dell’Isola di Vancouver,provincia canadese della. Ladi lunedì era stata preceduta da altri fenomeni analoghi registratimattinata al largo delle coste canadesi. In tutto sono stati avvertiti quattro distinti terremoti, uno dei quali di6.0, che fortunatamente non hanno provocato danni o generato tsunami pur essendo avvenuti in mare aperto. DATI #RIVISTI #Mw 6.1 ore 21:56 IT del 23-12-2019,Sea Prof=10Km #INGV 23659991 https://t.co/zZ0ovnrZeV — INGVterremoti (@INGVterremoti) December 23, 2019

