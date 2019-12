Cotto e Mangiato | Tessa Gelisio fa una triste confessione | “Purtroppo…”

Leggi la notizia su lanostratv

(Di lunedì 23 dicembre 2019)parla die fa unasulla sua vita privata Si concluderà domani, martedì 24 dicembre 2019, la sfida tra i 16 giovani chef studenti delle scuole alberghiere di Salerno e Treviglio (BG), che ha acceso questa edizione di– Il menù, come ha scritto il settimanale TelePiù, sulle cui pagine è stata pubblicata una breve intervista rilasciata dalla conduttrice. La regina dei fornelli di Italia 1 nell’intervista in questione, oltre a parlare di, ha fatto unasulla sua vita privata, svelando: Purtroppo questo sarà il primo Natale che passeremo senza mia nonna Elena. Lei era la vera regina della nostra casa e mi ha trasmesso la passione per la cucina. “Mangeremo comunque la pasta ‘alla Gattopardo’, con pomodoro, prosciuttoe mortadella: era il suo ...

