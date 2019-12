Furto in serata al supermercato “Decò” di piazza Risorgimento | due arresti

Leggi la notizia su anteprima24

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Nel pomeriggio odierno gli Agenti dell’U.P.G.S.P. della Questura di Benevento, nell’ambito di specifici servizi di controllo del territorio per il contrasto dei reati predatori, intensificati in questi giorni di festività natalizie, hanno tratto in arresto due cittadini georgiani in flagranza di reato poiché responsabili diaggravato all’interno di un. I Poliziotti, a seguito di una segnalazione al “113”, sono intervenuti nell’esercizio commercialeubicato nei pressi di, dove erano stati notati due soggetti sospetti. Giunti immediatamente sul posto , gli agenti hanno rintracciato un uomo ed una donna mentre tentavano di allontanarsi dall’esercizio commerciale dopo aver pagato alla cassa merce di poco valore, nascondendo in una borsa alcune bottiglie di super alcolici non pagati. Nel ...

