Al Bano e Romina a Sanremo 2020 | ufficiale la nuova reunion | “Al Festival da superospiti

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) I rumors si rincorrevano già dallo scorso ottobre, ma la conferma è arrivata solo dalla viva voce di Carrisi ospite di Bruno Vespa: ci saranno anche Al, in qualità di super-ospiti della settantesima edizione. Lo ha confermato lo stesso Ala Porta a Porta, ospite della puntata del 17 dicembre, per la prima volta in video dopo la morte di mamma Jolanda: ricordando il rapporto con la madre, cui era legatissimo, Alha parlato anche della sua carriera e dei progetti per il prossimo anno, tra cui c'è il ritorno al. Amadeus ha voluto Al: nonostante solo anno fa il cantautore di Cellino San Marco sembrasse aver tagliato i ponti con l'Ariston in polemica per l'eliminazione dall'edizione 2017, la coppia ha accettato l'invito. Sì, ci sarò, ovviamente non come concorrente ma come ospite d'onore. Come concorrente ...

behtihu61078237 : @valeriafedeli AL BANO @ROMINA ROWER TU SOLTANTO TU-LIVE EU 2019 - behtihu61078237 : @PuglisiPD AL BANO@ROMINA POWER TU SOLTANTO TU-LIVE EU 2019 - Juris84754240 : Al Bano & Romina Power - Che Angelo sei 1983 -