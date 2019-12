Si dimette Antonio Fosson | presidente della Valle d' Aosta | Estraneo ai fatti

Leggi la notizia su agi

(Di sabato 14 dicembre 2019) "Per onorare quel senso di responsabilità politica che ho sempre perseguito ed anche per salvaguardare la mia personale dignità profondamente ferita dalle infamanti ipotesi formulate ho deciso di fare un passo indietro e di dare le mie dimissioni dalla carica diregioned'sottolineando, però, con forza, la mia totale estraneità rispetto aidi cui ho avuto lettura negli ultimi giorni sui giornali". Così, in un breve incontro con i giornalisti adha, inoltre, detto di aver ricevuto in mattinata comunicazione delle dimissioni dei due assessori Stefano Borrello e Laurent Vierin "al fine di salvaguardare le istituzioni e tutelare con la dovuta serenità il loro operato". Anche il consigliere Luca Bianchi ha rassegnato le dimissioni dalla carica diQuinta commissione permanente e da capogruppo ...

