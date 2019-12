Scherma | Coppa del Mondo 2019-2020 | doppietta azzurra a Saint Maur Trionfa Alice Volpi

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 14 dicembre 2019) Continua ille sabato dellaitaliana. Dopo la vittoria di Alessio Foconi a Tokyo, arriva una fantasticanella tappadeldi fioretto femminile in corso di svolgimento a. A salire sui primi due gradini del podio sono statee Martina Batini, con la prima che ha sconfitto la connazionale in finale con il punteggio di 15-10. Un cammino eccezionale quello delle due azzurre, che, soprattutto in semifinale, si sono rese protagoniste di due bellissime vittorie.ha battuto l’americana Lee Kiefer per 15-13, mentre Batini ha sconfitto all’ultima stoccata in un assalto emozionante la russa Inna Deriglazova con il punteggio di 15-14. Ad un passo podio si è fermata Arianna Errigo. La lombarda, vincitrice a Il Cairo, è stata sconfitta nei quarti di finale per 15-11 da Lee Kiefer. Eliminata, invece, agli ottavi Elisa ...

