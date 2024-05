Nadal eliminato da Hurkacz agli Internazionali - è la sua ultima volta al Foro Standing ovation del Centrale

(Di sabato 11 maggio 2024) Re Rafaabdica e saluta Roma per l'. Il dieci volte campione deglidice addio alItalico: decisiva la sconfitta in due set contro il polacco Hubert...

AGI - Giovedì è stato chiaro: al termine della partita vinta in tre set con Bergs ha detto che per guarire dai suoi mali (ha subito un intervento al muscolo psoas si trova nella zona lombare ci vuole tempo, "ma io non ho tempo, per cui devo provare ...

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Nadal-Hurkacz , incontro valevole per il secondo turno degli Internazionali d’Italia 2024 (terra battuta). Non poteva che essere il Centrale il teatro di uno dei match di secondo turno più attesi. Il dieci volte ...

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Nadal-Hurkacz , incontro valevole per il secondo turno degli Internazionali d’Italia 2024 (terra battuta). Non poteva che essere il Centrale il teatro di uno dei match di secondo turno più attesi. Il dieci volte ...

VIDEO - Djokovic, il divertente siparietto dopo l’incidente con la borraccia: firma autografi a Roma col casco in testa - VIDEO - Djokovic, il divertente siparietto dopo l’incidente con la borraccia: firma autografi a Roma col casco in testa - internazionali D'ITALIA - Novak Djokovic sfodera l'autoironia per archiviare lo sfortunato incidente con la borraccia piovutagli in testa accidentalmente venerdì sera, presentandosi quest'oggi per ...

Sinner, Roddick critico: 'Non tutti sono come Djokovic' - Sinner, Roddick critico: 'Non tutti sono come Djokovic' - L'ex numero uno del mondo non ha esitato a criticare Jannik Sinner che si sarebbe allenato in palestra durante il torneo di Madrid ...

Internazionali d’Italia 2024, Arnaldi eliminato al secondo turno: avanza Jarry - internazionali d’Italia 2024, Arnaldi eliminato al secondo turno: avanza Jarry - Ko agli internazionali d'Italia per Matteo Arnaldi, che oggi 11 maggio 2024 è stato battuto dal cileno Nicolas Jarry.