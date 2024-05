Juventus - Allegri | Futuro? Abbiate pazienza

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di sabato 11 maggio 2024) Massimiliano, allenatore della, ha parlato in conferenza stampa, in vista della gara contro la Salernitana. Queste le sue parole: Come sta la squadra? Ci stiamo avvicinando bene. L’importante è chiudere bene il primo obiettivo domani. Poi dobbiamo preparare bene la finale contro l’Atalanta”. Teme si possa sottovalutare la Salernitana? La partita più importante è quella più vicina. Noi non possiamo snobbare la Salernitana, perchè sarebbe una mancanza di rispetto. Le partite vanno vinte sul campo, se non vinci non è che ti danno poi i punti. Domani è la più importante, non sarà facile, ci vorrà attenzione e rispetto per la Salernitana. Ha giocatori veloci davanti, nell’ultima in casa con l’Atalanta ha fatto una bella partita e anche con la Lazio ha dato filo da torcere. È una squadra viva. Ha giocatori che si vogliono mettere ...