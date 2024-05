Ghost of Tsushima | rimozione del gioco da Steam in più territori

(Di sabato 11 maggio 2024) Il treno di Valve perde vapore a causa del samurai: la versionediofsoggetta ain piùdifferenti Dopo la batosta della chiusura di quattro diversi studi Microsoft speravamo che almeno sul fronte delle produzioni Sony le cose andassero un pochino meglio, ma a quanto pare dalla Tripla A è chiedere troppo: il lieto fine perofsembra davvero non arrivare mai, vista ladeldain svariati. Il buon senso sul collegamento tra l’account PSN e il profilo del marketing di Valve ha prevalso per Helldivers 2, ma non per la produzione Sucker Punch. A quanto pare, pur non essendo indispensabile il duplice profilo per la ...

Pare che alcuni utenti abbiano ricevuto il rimborso di Ghost of Tsushima : Director’s Cut su PC nelle regioni dove il PlayStation Network non è disponibile. GameRant ha prontamente condiviso le segnalazioni di svariati utenti che vogliono alcuni ...

Sony Interactive Entertainment ha appena rimosso dalla vendita Ghost of Tsushima : Director’s Cut su PC Steam nei Paesi senza PlayStation Network, cercando in questo modo di evitare le grandi polemiche che hanno colpito Helldivers 2 appena qualche ...

