Fedez e l’ironia sugli influencer | Questo è il mio fit-check - seguitemi per altri consigli ‘fësciön'

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 11 maggio 2024) Chiara Ferragni esembrano ormai aver preso due strade separate. Storie e racconti delle loro vite private sono tornati all’ordine del giorno a intrattenere i fan. Così, per esempio, sappiamo delle feste a cui partecipa il rapper, e del compleanno tra famiglia e amici dell’imprenditrice. In una delle ultime storie pubblicate, però, il cantante sembra aver lanciato una frecciatina alla moglie. Come? Ironizzando sulla mania per i “fit-”, cioè letteralmente i “controlli dell’outfit” con i quali lemostrano come sono vestite ai loro follower.nella storia mostra il suo look minimal con felpa nera e jeans cargo. “Ciao ragazziè il mio fit-del venerdì mattina: maglietta per celebrare il Vaticano e la sua fantastica storia, cavo dell’iPhone che ...